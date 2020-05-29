葉毓蘭稱蘇貞昌「靠8萬警察保官位」：警察的好用他最清楚

▲國民黨立委葉毓蘭出席29日立法院國是論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前警大教授、國民黨立委葉毓蘭29日在立法院國是論壇表示自己任職4個月來，多次爭取警消權益，希望他們能夠正常化、正當化工作，並呼籲內閣官員應仿效「愛用警察」的行政院長蘇貞昌，疼惜警察，別「始亂終棄」退休警消，「把他們該得的還給他們」。

葉毓蘭表示，《遠見雜誌》28日公布今年縣市長施政滿意度調查，在各縣市政府八大面向施政表現中，警政治安和消防安全獲最高評價，「警察的好用，蘇院長最知道，他也最擅用警察」。

葉毓蘭提到，蘇貞昌2006年第一次出任行政院長時做了一個豪賭，稱半年內治安不改善，他要下台、退出政壇，「蘇院長的烏紗帽，8萬警察大軍為他保住了」；去年蘇貞昌2度出任行政院長，第1天就前往桃園機場視察邊境防堵非洲豬瘟的檢疫相關作為，全力防堵豬肉製品入境台灣，並要求入境旅客要100％檢查，「關務人員不夠，檢疫人手不足，X光機不夠，在蘇院長眼裡都不成理由，只要有警察，都沒有任何問題」。

葉毓蘭指出，蘇貞昌堪稱是「警察愛用者」，自上任以來，警察查豬瘟、防酒駕、壓制施行正義和街頭鬥毆，及到新冠肺炎作戰，全國警察沒讓他漏氣，都順利完成使命，贏得人民支持與信任，這一點從昨天的民調中就可以證明。

葉毓蘭說，回顧這4個月以來，她努力向蘇貞昌及中央爭取警消權益，目的都是在為警察正常化、正當化的工作條件而努力，『這條路還很漫長，我還在努力」，但是她也期許最了解、最愛用警察的蘇真昌，「3度就任行政院長」，更希望內閣各部會也都能夠跟蘇貞昌一樣，疼惜、愛用警察，也不要讓退休警消有被始亂終棄、兔死狗烹的悲哀，「把他們該得的還給他們」。

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