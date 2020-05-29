自費篩檢新冠肺炎再放寬「有需求者就可驗」37家指定院所

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，由於國內新冠肺炎疫情已趨穩定且檢驗量能日益提升，考量民眾因緊急情況、工作及出國求學等因素有自費檢驗需求，指揮中心再度放寬適用對象，有檢驗需求民眾，可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件；據瞭解，各醫院篩檢費用依各自規定不同約在5000至1萬元之間。

適用對象如下：

一、居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。

二、因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區之民眾。

三、因工作因素之民眾。

四、出國求學之民眾。

五、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。

六、相關出境適用對象之眷屬。

七、因其他因素須檢驗之民眾。

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指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。為同步提升民眾自費檢驗便利性，指揮中心將自費檢驗指定醫院由原本18家增設至37家，提供符合前述適用條件之民眾進行自費檢驗，有關服務時間及收費金額請以醫院公告為準。相關申請規定公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，民眾可自行參考運用。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因前往之國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返臺。另提醒自國外返臺的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康