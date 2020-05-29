影／俄羅斯返台男一採就是「弱陽性」　莊人祥曝「先判陰性」原因

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎新增一名境外移入個案，為赴俄羅斯就學的20多歲男性，5月25日與95名國人經日本轉機返台，自述5月15日起出現喉嚨痛、嗅覺喪失等症狀。指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案一採時核酸檢測已達閾值上限35單位，介於陰性與弱陽性之間，雖然初步判定為弱陽姓，但為求謹慎起見，28日再次採檢，於今（29）日確診，目前正在醫院治療中。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，與個案同行返台之其他95位民眾檢驗結果均為陰性，持續於集中檢疫所健康監測。衛生單位目前已初步掌握個案接觸者共14人，其中3人為個案同校同行返台接觸者，11人為日籍航空公司機組員，因未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知日本；將進一步調查同班機是否有其他旅客，以進行接觸者匡列。

莊人祥解釋，核酸檢測（PCR）陰性閾值介於33至35單位，該名個案從發病到返台相隔7天以上，已超過可傳染期，因此才會在第一次採檢時先判定為弱陽性。而個案自返台至確診均入住集中檢疫所，並未增加社區風險，民眾無需太過擔心。

指揮官陳時中強調，疫情爆發至今，個案時陰時陽狀況時有所聞，但台灣採精準防疫，不應該亂槍打鳥，把所有人抓來採檢，針對此例境外移入個案的作為，應該經得起時間考驗。

根據指揮中心統計，新冠肺炎28日新增169例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,750例，其中442例確診，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。