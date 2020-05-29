抗體陽性率遠不及全體免疫力　指揮中心說明「台灣不普篩」原因

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情爆發5月餘，社區普篩與否各界爭議不休。中央流行疫情指揮中心今（29）日強調，經蒐集國際資料，多數國家篩檢方式以抗體檢驗居多，篩檢陽性率大多小於10%，遠不及群體免疫力。故在我國疫情控制良好的前提下，無論在學理還是在實際上，都沒有普篩必要。

指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，普篩的目的在於揪出未知感染者，但台灣並未如韓國新天地教會般，發生大規模群聚感染，且台灣通報定義十分寬鬆，數以萬計不符合通報定義者，只要醫師懷疑，都可以做檢測，也成功排除。因此沒有必要花心力再針對1000至2000人做健康檢驗，實在沒有意義。

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針對28日媒體社論提及政府應該進行社區普篩，指揮中心今日表示，經蒐集國際間執行新型冠狀病毒肺炎全面篩檢國家初步調查結果，多數國家篩檢方式以抗體檢測為多，篩檢陽性率大多小於10%，遠不及至少50%民眾具有抗體形成的防護網；另單一時間點檢測抗體盛行率可能有偽陽性情形，導致民眾自認已具保護力而疏忽自我防護措施。

李秉穎說，抗體檢測陽性者是否具有保護力及維持時間仍待後續研究釐清，因此在有效疫苗成功發展與接種前，需藉由民眾健康行為以積極因應次波疫情所造成的衝擊。另有關核酸檢測的調查結果，即使在疫情嚴峻國家也僅5%以下，故在我國疫情控制良好狀況下，目前並無實施普篩之必要性。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。