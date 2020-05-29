蔡英文交付黃榮村國家人力轉型任務　9位考試委員名單一次看





▲黃榮村。（圖／翻攝自中國醫藥大學網站）

記者袁茵、蘇晏男／台北報導

總統蔡英文520任期正式展開，府院人事也已經就位，29日上午於擔任「提名審薦小組召集人」的前副總統陳建仁介紹新任考試院長人選黃榮村、副院長人選周弘憲，以及其他9位考試委員。由《ETtoday新聞雲》全程直播。

總統府預計29日提出考試院正副院長與9名考試委員名單，考試院院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。

根據總統府規劃，29日上午10點將以記者會形式正式對外宣布考試院正副院長人選。記者會由總統府秘書長蘇嘉全引言，接著由提名審薦小組召集人陳建仁致詞並逐一介紹被提名人，最後再由院長被提名人致詞並回應媒體相關議題。

【考試院院長、副院長以及9名考試委員名單】

考試院院長 黃榮村

考試院副院長 周弘憲

考試委員 陳錦生（長榮大學名譽教授）

考試委員 吳新興（僑務委員會前委員長）

考試委員 楊雅惠（現任考試委員）

考試委員 王秀紅（高雄醫學大學教授）

考試委員 周蓮香（國立台灣大學教授，有鯨豚媽媽的暱稱）

考試委員 姚立德（台北科技大學講座教授）

考試委員 伊萬‧納威 Iwan Nawi（現任原民會副主委）

考試委員 何怡澄（政治大學財政學系教授兼系主任）

考試委員 陳慈陽（現任考試委員）