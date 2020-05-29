LIVE／總統府宣布提名考試院長黃榮村 考委7人同步亮相

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520任期正式展開，府院人事也已經就位，29日上午將於擔任「提名審薦小組召集人」的前副總統陳建仁介紹新任考試院長人選黃榮村。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

總統府預計29日提出考試院正副院長與9名考試委員名單，考試院院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。

根據總統府規劃，29日上午10點將以記者會形式正式對外宣布考試院正副院長人選。記者會由總統府秘書長蘇嘉全引言，接著由提名審薦小組召集人陳建仁致詞並逐一介紹被提名人，最後再由院長被提名人致詞並回應媒體相關議題。

考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，新任考試委員109年9月1日就職。總統蔡英文520就職演說宣示，9月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

考試院正副院長及考試委員名單，呼應蔡英文就職演說對於國家人力資源部門的定位，將提名黃榮村出任考試院長、副院長由周弘憲出任。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】