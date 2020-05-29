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南韓小妹頂「老成厭世臉」…超萌反差逗樂14萬粉絲！　網見媽媽美貌驚呆

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▲▼南韓女童超厭世。（圖／翻攝自IG／@luvv_hyul）

▲ 小律倒在沙發上的畫面讓許多網友笑翻。（圖／翻攝自IG／@luvv_hyul）

記者陳宛貞／綜合報導

在社群網站上追蹤可愛的小孩、動物成為現代人忙碌生活中的小小樂趣，IG上便有一名南韓媽媽經常分享兒女的日常，飽受網友歡迎。她的女兒與大多數爆紅的小孩不同，走的是「厭世路線」，經常露出生無可戀的表情，彷彿已經看破人生一般，加上和哥哥的可愛互動，擁有近15萬人追蹤。

南韓一名母親育有一對兄妹——小潏和小律（音譯），透過IG帳號分享她和丈夫的育兒日常及子女有趣的照片和影片。她經常上傳女兒小律放鬆、自然的一面，無奈的表情、嘟嘴的落寞神情都成為意外的萌點，彷彿心中住著歷經滄桑的大叔。

年幼的小律較為圓潤、臉頰有肉，經常綁著可愛的雙馬尾，卻時常擺出雙眼和嘴角都呈一直線的厭世臉，用手撐著頭時看起來更是生無可戀。每當她穿著睡衣倒在沙發上，還會將睡衣掀到肚子上，頭靠在扶手或抱枕上躺著看電視，彷彿下班回家後全身癱軟的上班族，讓媽媽也忍不住說道，「我生的明明是可愛的女兒，卻變成一隻樹懶。」

小律的母親很少分享自己的照片，4月底一張她外出和朋友聚會時拍下的生活照，馬上引起轟動。照片中她穿著黑色上衣和吊帶褲，看起來相當年輕，身材也很苗條，讓網友紛紛留言驚呼，「這是媽媽還是姐姐？」、「真的是小孩的媽媽嗎」、「生了2個小孩居然還這麼美」、「小孩很可愛，媽媽也好美」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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