北韓夫妻疫情封鎖期間北逃大陸 被捕後未經審判即槍決

▲大陸和北韓邊境，是無數脫北者渴望跨過的生死界線。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，鄰近中國大陸邊境的北韓梁江省，一對夫妻在新冠疫情封鎖期間試圖逃跑出境。結果被抓回來後，不經審判就遭到行刑隊槍決。據報導，妻子的一個十幾歲的外甥則僥倖逃過一死。

梁江省一名市民告訴「自由亞洲電台」(Radio Free Asia，RFA)說：「本月初，我從省安全部門的一個熟人那裡聽說，有一家人試圖逃跑出國，結果被槍殺了。他們是在逃往邊境時被捕的。由於新冠疫情嚴峻，邊境都受到嚴密監視。」

「那是一對50多歲的夫妻和一個14歲的學生。這個男孩是妻子的外甥，之前男孩的父親成功逃往南韓，這次他們是試圖一起越過中、朝(北韓)邊境時被邊防部隊抓住。他們遭到省安全部門的酷刑後。妻子承認是因為跟之前逃南韓的哥哥 聯絡上，後者請求她把兒子帶過來給他，所以才帶著外甥一起逃跑。」

消息人士說，如果不是因為冠狀病毒大流行造成邊境被嚴密看守，他們3人可能早已成功逃脫了。

最近幾個月來，北韓最高領導人金正恩的生死和健康謎團，消息十分混亂。有人暗示他已經死了，而另一些人則暗示他因為手術失敗而健康一落千丈。

北韓官方媒體日前發布一張他為一家肥料工廠剪綵的照片。儘管仍有人懷疑這張照片的真實性，不過西方普遍認為金正正恩目前仍然活著。