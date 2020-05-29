休園近3個月！東京迪士尼現況曝光　網嚇：感覺會衝出活屍

圖文／CTWANT
新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本累計確診人數飆破1.6萬，造成境內869人喪命，嚴重衝擊各界產業，東京迪士尼樂園自2月29日宣布暫停營業，不過隨著日本「緊急事態宣言」全面解除，民眾也相當關注樂園何時開放，近日有網友分享休園近3個月的樂園樣貌，引起一陣熱議。
今朝浦安に用事あったからついでに見てきたけどマジで既に廃墟感出てきててワロタよ pic.twitter.com/D7ZesvJ4QV— しらかみ (@Shirakami_rs) May 23, 2020
▲休園近3個月的樣貌看起來宛如廢墟。（圖／翻攝自推特@Shirakami_rs）
有網友在推特上貼出數張迪士尼樂園的照片，大門口看起來顯得相當陰暗，路旁也是雜草叢生，對比昔日人擠人的熱鬧景象，如今光景已不再，就連JR舞濱站也是空蕩蕩一片。有網友惡搞照片，將畫面加上濾鏡及紅色字體，彷彿鬼片的宣傳海報，不少人紛紛笑回「感覺會衝出活屍」、「有陰屍路的感覺」。
受到疫情影響，上個月傳出迪士尼10萬名員工被迫放無薪假，估計資方每個月可省下5億美元，約台幣150億元支出。不過迪士尼官方也強調，放無薪假的員工仍享有公司的醫療福利，並喊話要美國籍員工盡快向政府申請相關補助。
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