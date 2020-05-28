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繼父對8歲女兒伸狼爪減刑至9年　法官改判：描述欠具體

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▲▼南韓8歲女童慘遭繼父誘騙、性侵。（圖／CFP）

▲南韓8歲女童慘遭繼父誘騙、性侵。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅8歲的女童長期慘遭繼父虐待和性侵，造成處女膜破裂、身心靈嚴重受創，卻因年紀尚幼，無法在法庭上「清楚描述受害過程」，懷疑女童說法的法官不認定獸父犯下的性侵罪，僅判刑9年，引起社會各界震怒。

根據韓媒《Lawtalk News》報導，2018年夏天，京畿道高陽市一名8歲女童隨著母親改嫁，和繼父以及其前妻留下的子女同居，因此慘遭繼父性虐待。

根據判決書，繼父時常對妻子咆哮，「好心幫養別人家的孩子，妳卻不懂感恩」，還對女童大喊「去找妳爸啦」，除動手毆打女童並將其趕出家門，之後更開始伸出魔爪，逼女童摸自己的下體，或趁家人睡著時，在客廳大膽地撫摸女童，將之視為性蹂躪的對象。

檢方起草的公訴狀也提及，繼父某次趁女童和其他孩子吵架時，假藉安撫女童，將她抱到床上猥褻、性侵；或是用手機播放女童喜歡的卡通、影片，將之誘騙上床。

繼父嘗到甜頭後，甚至威脅女童，「這是爸爸和妳之間的秘密，不准告訴妳媽媽！」女童怕會遭繼父毆打，甚至害怕母親慘遭不測，長期以來忍氣吞聲、不敢反抗。

檢方認為繼父藉恐嚇女童來達到犯罪目的，然而一審法官卻認為繼父的犯行不適用於暴力、恐嚇罪。法官表示，「女童只有消極地表達抵抗意識，並未積極反抗」，依權力型姦淫罪、權力型騷擾罪等判處繼父12年徒刑、同時限制其就業10年。

繼父不服一審判決，提出上訴。2019年8月30日，女童向首爾高等法院陳述，「爸爸爬到我身上，放進去、又拔出來，好痛喔」，醫師也在診斷證明上斷定，女童處女膜破裂及有可能是因侵入性的強制性行為；二審法官卻認為，女童的描述不太具體、充滿許多模糊不清的內容，因此將繼父從12年減刑至9年、限制就業也由10年減為5年。

二審法官更表示，「女童處女膜狀態很有可能是先天使然，無具體醫療證據顯示是其繼父所為。」

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