「媽媽快起來」印度27歲少婦因炎熱、飢餓命喪長途火車　男童猛拉衣服叫不醒

▲男童在阿兒碧娜（Arbeena）身邊嬉戲，不知道母親已經沒了呼吸。（圖／翻攝「Sanjay Singh AAP」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度周一（25日）發生一起令人痛心的社會悲劇，路人拍到了一名男孩在穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur）的火車站，試圖從到底不起的媽媽身上拉開一條條紋長衣，渾然不知他年僅27歲的母親，已經因為耐不住高溫和飢餓交迫而死去。此事在印度社會引發廣大爭議，不少人批評政府失職，而面對謠傳，死者家屬也出面否認，她生前沒有精神方面的疾病。

女子於25日過世，事件一路延燒至今；印度政黨「Aam Aadmi」的黨員、聯邦議員辛格（Sanjay Singh），在推特上轉推該則影片，怒批鐵路及商業部長戈耶爾（Piyush Goyal） ，是印度有史以來最讓人失望、最不敏感和最失敗的鐵路部長。

根據《新德里電視台》記者走訪，過世的27歲年輕媽媽名為阿兒碧娜（Arbeena），家鄉在印度東北比哈爾邦（Bihar），距離卡蒂哈爾鎮約60公里的小村莊絲里扣（Srikol）。她帶著兒子從印度西部古吉拉特邦的阿默達巴德（Ahmedabad），搭火車要回到家鄉，全程超過1500公里，卻因為再也無法忍受窒悶的空氣和多天未飲水進食，在火車於比哈爾邦的穆扎夫法爾普爾進站前，因體力不支而倒地不起。

▲母子搭車從印度西部回到東部，憾事發生時離家鄉還有超過130公里的距離。（圖／翻攝自「Google Map」）

阿兒碧娜的兒子在火車站嬉戲，試著把母親身上的布料拉開，路人見狀拍下影片並上傳推特，就此點燃印度社群因防疫期間成千上萬的工人無法移動，以及對執政不滿的怒火。

對於阿兒碧娜患有精神疾病的謠傳，她的父親在家鄉接受訪文時表示，上一次見到阿兒碧娜時，女兒並沒有罹患任何疾病，而她在阿默達巴德是為了工作，此行原本是要帶小孩回到家鄉。

辛格在推文中斥責，執政的印度人民黨（BJP）「難道看不見無辜者的苦難嗎」，對於鐵路部宣稱阿兒碧娜是在23日從阿默達巴德上車，25日就到比哈爾邦的說法，他也怒罵「火車是在9天後才抵達終點站，不是2天，而鐵路部長到現在還在忙著玩『都是別人的錯的遊戲』。」

鐵路部發言人回應，阿兒碧娜身亡當天，她的家屬已經前來車站將遺體領回，而且他們也證實阿兒碧娜早就身體不適，希望各界不要散播錯誤消息。

此事件繼續在印度發酵，今年3月因防疫關係，政府發出封鎖及居家禁足令，導致全印度成千上萬的工人滯留在工作地點，卻沒了工作和收入。許多人千方百計要回到家鄉，但遙遠路途遇上許多狀況，包括缺乏飲食在內，都在這段期間釀成許多憾事。