網紅假造潑酸片…TikTok評價一夜降到1.2顆星！　Google狂刪5百萬負評

▲ 中國抖音海外版TikTok在全球多國擁有龐大使用者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

TikTok風靡全球，印度一名網紅上傳一段疑似潑酸攻擊女友的影片，事後稱一切都是效果，讓APP評價一夜之間從4.5顆星被憤怒的網友刷到1.2顆星。外媒披露，Google公司已經刪除Play商店中數百萬則負評。

印度男子西迪基（Faizal Siddiqui）日前上傳的影片中，他向一名揚言與他分手的女子臉上潑灑液體。下個畫面中，女子臉上的妝容彷彿遭人潑酸一般，滿是疤痕與瘀傷。西迪基事後宣稱，影片中的液體只是水，並為此道歉，「身為一名網紅，我意識到自己的責任，並向所有因這段影片受到冒犯的人道歉。」

TikTok發言人表示，該公司不允許危害他人安全、宣傳傷害身體或美化對婦女的暴力等影片，「相關行為違反我們的方針，已經刪除影片，停用該帳號，並和執法機構接洽。」

這場風波讓TikTok在Google Play商店的評價被洗到剩下1.2顆星，而Google已經刪除超過500萬則1顆星的評論。Google一名發言人宣稱，該公司採取糾正措施（corrective action）。當他們發現網友狂灌評論，便會加以審查並採取糾正措施，移除不恰當的評分及評論。儘管如此，TikTok在官方Android商店的評分依然低於2顆星。

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