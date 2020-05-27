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中印邊境陳兵5000人　趙立堅：總體「穩定可控」雙方有能力對話協商

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印度日前在拉達克（Ladakh）控制線附近進駐步兵師之後，解放軍也傳出進駐5000兵力陳兵邊境。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被問到相關的問題表示，中印邊境局勢總體穩定可控，雙方有能力透過對話協商，妥善解決有關問題。

趙立堅在回答媒體提問時表示，中方在邊界問題上的立場是一貫的，明確的，一直認真落實中印兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平穩定。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅指出，目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的，可控的。中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商，妥善解決有關問題。

中印雙方在2017年在洞朗地區就曾經發生過衝突，雙方以肢體推擠對峙，在今年的5月5日、6日，中印約200名軍人在拉達克東部的班公錯（Pangong Tso）爆發衝突，以石頭等隨手可得的物品互擲。相隔3天，雙方於印度錫金邦北部邊界又爆發另一起衝突，雙方共約150人，同樣以石頭互相傷害，造成至少10人受傷。

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