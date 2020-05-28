45歲客運司機硬上16歲乾女兒　交保後又糾纏！少女痛泣：永遠不想見到你

▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

曾在桃園市某客運公司擔任司機的李姓男子，4年前結識友人年僅16歲孫女當乾女兒，後來竟趁2人獨處時乘機性侵得逞，少女後來向家人哭訴被欺負才揭開李男惡行，李男因此被收押，後來交保後竟無視保護令再度糾纏少女，甚至在逛夜市時再度趁機搶吻與擁抱；地院法官考量李挑戰公權力，再依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年。

桃檢調查，45歲李姓男子與少女的祖父曾是朋友關係，後來認識其年僅16歲孫女，友人因信任李男常讓李在其住家進出，4年前李男趁著與少女獨處時居然強吻，更趁機性侵得逞，少女不堪受辱向家人哭訴揭露李男惡行，少女向警方供稱，平常上下學常搭李男駕駛的客運公車，遭性侵時對於乾爹居然對她做出這種事，坦承身心遭受巨大壓力。

桃檢依乘機性交罪遭桃檢起訴並向地院聲押獲准，後來遭地院判處3年6月有期徒刑，但李在審訊時始終否認犯行，辯稱是與客運公司同事相處不佳才遭惡意檢舉，法官審理過程告誡不准再與少女聯繫見面，李男後來獲得交保不久，居然再度找到少女，還邀少女逛夜市，後來少女在其車上後座睡著時，李男色心大起再度伸狼爪，對其擁抱與親吻，少女驚醒後將李推開，並告訴家人李男再度對她不軌。

李男在偵訊時仍然否認犯行，辯稱沒有對少女親吻與擁抱，少女則指證李確實親吻等情事，事後她傳LINE質問，「為什麼趁我睡覺親我嘴，我不喜歡這樣，叫你不要做你還繼續」，少女還說「我也不想搭你的車、永遠不想看到你、你就過你的生活，不用管我」等語，並將對話截圖為證。

桃園地院認為，李男公然挑戰公權力，二度對被害少女所生危害均非輕微，量刑不宜過輕，再依成年人對少年乘機猥褻罪，判處李有期徒刑1年，本案還可上訴。

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