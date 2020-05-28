戀上友人11歲女「5度上摩鐵」　她常缺課露餡...桃園大叔被判4年

▲桃園市劉姓男子前年4月間戀上友人年僅11歲女兒，竟於2週內5度帶女童上摩鐵發生親密關係挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已婚劉姓男子，前年竟然戀上友人還在念國小，年僅11歲女兒，2人相差40歲竟發展成男女朋友關係，劉男趁少女情竇初開之際在2週內居然5度帶其上摩鐵嘿咻，直到被學校老師發現劉男帶女童進入學校才被老師察覺通知家長，劉男雖願以150萬元希望和解遭友人斷然拒絕，地院法官審結將劉依對未滿14歲之女子為性交、共5罪，判處有期徒刑4年，本案還可上訴。

檢警調查，52歲的劉男於2018年3月間認識女童父親，隨後認識對方還在念國小的女兒，劉卻趁女童情竇初開、私下邀其出訪，從前年4月底至5月中旬，以每隔3至4天頻率，5度帶女童上摩鐵嘿咻，最後一次在5月中旬劉男帶女童進入學校，被師長目擊覺得有異，因女童常常缺課隨即通知家長，女童在父親逼問下，坦承與劉男交往，還發生親密關係。

女童父親得知劉男竟然不顧已婚身分還與女童交往，2人相差40歲，氣得帶女童驗傷提告，但女童製做筆錄時卻說，劉男沒有強迫她，也不願意提告；劉男對犯行坦承不諱，表示願以150萬元私下和解，女童父親則斷然拒絕，堅持不原諒。

桃園地院認為，劉男已是已婚中年男子，對11歲女童性交多次，顯然已經不是年輕氣盛、一時衝動，而是無法控制自身情慾，將對方當作滿足私慾對象，嚴重侵害女童身心健康與人格發展，但考量劉坦承犯行且態度尚佳，審理階段也願意賠償對方150萬元，雖無法達成和解，審結依5個對未滿14歲之女子性交罪，各判有期徒刑3年2月，合併執行有期徒刑4年，全案還可上訴。

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