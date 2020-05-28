被傷過的痛絕對加倍奉還！這3個星座女就是渣男剋星　惹到她們下場奇慘無比　

▲愛情令人盲目，有時會讓人誤把渣男當真愛、被傷透了心，有些星座女選擇默默療傷，有些則是絕不會讓渣男好過。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

近來，小豬羅志祥和周揚青的分手事件鬧得沸沸揚揚，女生發文控訴男方多次背叛，是個愛情渣男，網友幾乎一面倒，為女生抱不平。前陣子熱播的韓劇《夫妻的世界》中，超渣男主角的行徑也讓人氣得牙癢癢，觀眾都期待女主角能成功復仇，收視屢創新高。到底是什麼樣的女子才能夠制得住這些渣男呢？《星座好朋友》整理12星座女當中的渣男剋星前三名，一起來看看榜單吧！



金牛女

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一般人以為金牛女性格溫吞，其實在愛情裡，金牛女會為愛付出很多，但她們也不惜為愛毀掉一切。要是金牛女發現另一半是渣男，她們就會啟動「精打細算」的個性，先盤點清楚自己的損失，然後五倍十倍地向渣男討回來。渣男想逃？門都沒有！金牛女只要鎖定目標，就絕對不會輕易饒過對方，一定要搞得渣男沒有一天好日子過才可能罷休。

獅子女

獅子女既驕傲又愛面子，怎麼可能容許被渣男欺騙感情，那實在是太丟臉了，自己絕對不能成為別人眼中失敗的母獅子。她們會先假裝沒事，讓生活一切如常，但檯面下早已動用心機和人脈，要在渣男不知不覺的時候，將他所有爛渣行為昭告天下，就是要讓渣男身敗名裂。

天蠍女

天蠍座其實是俠女性格，平常要是路見不平就會拔刀相助，別人有難不會坐視不管，當不公不義輪到自己頭上那當然更不用說。天蠍女若是遇上渣男，才不會當個吃虧怨婦，她們不怨天怨地，而是會把怒火全部爆發出來，動手也是很有可能的事，就是要給渣男一個永生難忘的教訓、徹底報復對方才解氣。

