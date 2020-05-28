桃園推500元電子旅遊券挨批　鄭文燦：第二階段加碼免費旅遊振興觀光

▲桃園市府計畫推出電子旅遊券遭批，事長鄭文燦28日受訪時表示，第二階段將有加碼免費旅遊振興觀光方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情逐漸舒緩，桃園市府推出500元電子旅遊券振興觀光旅遊業，但限額1萬人且需上網登記抽獎，不少民代批評名額太少且不夠大手筆，桃園市長鄭文燦28日表示，電子旅遊券是試水溫具備先暖身、帶動的性質，7月1日起還會有安心旅遊，市府還有第二階段加碼活動，研擬外縣市來桃園住宿加送1天免費旅遊，多在桃園增加消費方案。

鄭文燦28日主持防疫專案會議後受訪時指出，針對疫情逐漸舒緩，14天乘以4，56天後在6月7號，中央疫情指揮中心已決定國內部分鬆綁解封，在入境管理部分從嚴，國內解封也是分階段，6月開始有防疫旅遊，7月1號開始有安心旅遊，已委請各單位在防疫旅遊期間舉行踩線團，包括志工、協勤民力、社區或里鄰長，可以用踩線旅遊方式，透過防疫規範達成旅遊安全的目標。

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針對電子旅遊券挨批一事，鄭文燦強調，觀旅局針對第一階段防疫旅遊推出加碼500元電子旅遊券屬於試辦性質，希望徵求1萬名消費義勇軍，發揮帶頭消費的效果，第一階段沒有普發旅遊券，若申請名額超過1萬名則採抽籤決定；市府未來將配合中央第二階段安心旅遊計畫，規劃自7月1日起，針對桃園住宿旅客，加碼贈送1天桃園在地旅遊行程，邀請遊客體驗桃園觀光魅力，詳細補助方案將進一步研擬定案。

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