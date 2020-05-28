武士刀猛砍毒友脖子致死！一審判16年...他聽完面無表情還押

▲桃園市葉姓男子去年6月間不滿陳姓男子上門索債，竟持武士刀追砍4刀致死，28日被依殺人罪判處葉男16年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子因買賣毒品與陳姓男子起糾紛，去年6月間陳登門討債，2人發生口角，葉從家中持武士刀對陳猛砍4刀，導致頸部、手指等處受創當場慘死，事後向警方自首，遭檢方依殺人與槍砲彈藥罪嫌起訴；桃園地院28日下午依殺人、槍砲等罪分別判處葉男有期徒刑16年與3月有期徒刑，葉男到場聽判，法官詢問有無意見？葉男面無表情搖頭後遭還押。

▲桃園市葉姓男子去年6月間持武士刀砍殺陳姓男子4刀致死，平鎮警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，31歲的葉姓男子與陳姓男子都曾經一起用毒，2人私下曾因毒品交易有糾紛導致雙方互嗆，去年6月23日晚間，陳男登門還攜帶鐵鎚欲攻擊，葉不甘示弱返回家裡拿出武士刀朝陳頸部等處猛砍4刀，其中頸部被砍得僅剩三分之一、手指還被削斷，陳負傷後逃跑沒幾部即倒地當場慘死，警方到場後，葉主動繳付武士刀並坦承自己殺人了，符合自首要件；檢方偵訊後將葉依殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。

▲桃園市葉姓男子去年6月間持武士刀砍殺陳姓男子4刀致死，警方現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院28日宣判，葉男依殺人、違反槍砲彈藥管制條例等罪分別判處16年與3月有期徒刑，其中3月得易科罰金，本案還可上訴，葉男到庭聽判，審判長詢問葉對判決是否有意見，葉面無表情搖頭說沒意見後還押。

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