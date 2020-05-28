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酒店實名制漏洞！私人招待所藏大安區民宅　男女徹夜嬉鬧...住戶批警踢皮球

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記者張君豪／台北報導

台北市大安區信義路四段一處公寓民宅被酒店業者租下裝潢成「私人招待所」卻因酒客酒女出入頻繁，徹夜嬉鬧噪音大做引發鄰居抗議，有民眾向媒體投訴、向警方報案要求處理，卻遭警方以「噪音非警方業務」為由消極處理，居民痛批警方毫無作為，縱容業者住宅區開會所，周遭居民苦不堪言。

▲大安警方強調民眾檢舉均有派員前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方強調民眾檢舉均有派員前往處理，圖為隱身住宅的私人招待會所外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

當地民眾指出，特種行業業者因生意受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，北市要求業者若消費者上門消費需採「實名制」大幅影響民眾消費意願，不少業者私下開設私人招待所，但這類「特殊場所」多隱身民宅，徹夜傳出酒客酒女嬉鬧聲擾民，引發爭議。

▲大安警方強調民眾檢舉均有派員前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方由安和所長高銓恩說明查處經過。（圖／記者張君豪翻攝）

根據民眾向某平面媒體投訴，該招待所位於台北市信義路4段內舊公寓；據傳經營者是大同區一家一名酒家的富二代，業者租下該民宅後斥資裝潢，鎖定高端消費者路線經營，由於生意不惡，造成當地出入成員複雜，引發住戶不滿抗議。

住戶投訴媒體，轄區警員接獲住戶檢舉後，負責人往往辯稱是請朋友來家裡唱歌、喝酒，允諾對噪音問題會改進，但業者多以話術搪塞方式打發警方上門查緝，鄰近住戶仍不得安寧，因此質疑警方有包庇之嫌，甚至轄區派出所把責任都推給市府，認為妨害安寧是環保局的問題，引發住戶不滿，憤而向市府檢舉。

根據市府規定，目前台北市酒店舞廳復業後強制採取實名制，業者違反規定將依法開罰，累計三次違規勒令停業1個月；大安警方回應：這件被民眾檢舉的私人招待會所，迄今警方接獲檢舉妨害安寧兩件，大安警分局安和所警員皆有到場處置並記錄在案。

對於民眾指控警員執法不力，甚至踢皮球要求民眾轉向環保局報案，大安警方表示：對於民眾檢舉案均有積極查處；但事實上投訴人質疑，市府和警方放任民宅化身高檔有女陪侍會所，該住宅的消防、用電安全、營業是否涉及逃漏稅等問題，可以多項行政公權力介入監督，迄今警方、市府大踢皮球，萬一未來發生治安問題或火災公安意外，屆時誰要負責？

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