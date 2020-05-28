苗路頭份樹倒「卡電線」超驚險　台電冒雨搶修　

▲苗栗縣頭份市1處路樹傾倒，高掛在高壓電線上搖搖欲墜，令往來民眾、車輛都心驚膽跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市興隆路一段，27日深夜11時許，民眾發現1棵路樹傾倒，不偏不倚的掛在高壓電線上，搖搖欲墜令往來車輛非常心驚；頭份警分局斗坪派出所長林敬堯率巡佐吳順富、警員范譽警、彭皓偉到場交管，也通知台電人員搶修，大夥淋雨直到凌晨1時，才將狀況解除，使人車得以安心通行。

頭份警方表示，員警到場後發現，竟是大型樹木倒在路燈電線上，懸掛在半空中，險象環生，行經該路段的人車均心驚膽跳，又因雨勢漸強，擔心電線撐不住樹木的重量致斷裂，恐造成更大的災害。

▲▼警方及台電人員辛苦冒雨搶修，也順利將狀況排除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份市民代表黃宣乾，第一時間也協助通知台電人員前來搶修，逐一切除懸掛電線上的樹木，員警在現場協助交通管制，直至隔日凌晨1時，才將所有樹木等障礙物全數清理完畢。

頭份警分局長邱紹雄表示，因熱心民眾路過發現，才能即時通報相關人員到場處理，感謝台電人員的付出，隨即排除障礙，否則雨勢漸強，後果將不堪設想。

・組合只要980元，卻送1000元東森幣，根本賺到，地表最划算無誤

►國道警深夜處理連環撞一半！後方車突追撞 「緩撞車」成功救了22人

►水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！完事見他轉身洗澡 牽女兒驚逃