　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致重大水稻，25日在鎮公所召開協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致重大水稻，25日在鎮公所召開協調會，鎮長徐志雄主持。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前西南氣流及滯留鋒面為屏東地區帶來豪大雨，其中東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致整個大排中游、上游的農田淹大水，現在一期稻作全部倒伏泡水，血本無歸，損失300公頃，金額6000萬元，引發農民不滿，25日縣府、承包商與受災農民於東港鎮公所召開協調會，與會超過200人，現場群情激憤、炮聲隆隆，初步達成向農委會申請災害補助等3項結論。

▲東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致重大水稻，25日在鎮公所召開協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉發言。

▲東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致重大水稻，25日在鎮公所召開協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項協調會，由縣水利處召集，立法院顧問蘇清泉院長與服務團隊、東港鎮長徐志雄，南州鄉長黃盈裕、縣議員林蔡鳳梅、何輝能、許展維、東港鎮民代表主席洪慶田、副主席吳金福、代表洪志明等鄉鎮民代表、村里長、受害農民超過200多人參加。

農民不滿說，徐志雄鎮長在大豪雨未來前，連續兩天向施作廠商反映要拆除無名大橋擋水鋼構椿拔除，以免阻斷河流，上游雨水無法宣洩，造成上中游大淹水，廠商卻置之不理，僅使用兩台抽水機，結果故障，果然造成這次大淹水。

蘇清泉表示，一期稻作即將收成，每公頃可收成約20萬元，損失面積超過300公頃，農民全部損失約6000萬元，農委會天然災害損失救濟辦法每公頃補助1萬8000元，根本杯水車薪，農民欲哭無淚；廠商當初說有投保，這麼大的損失，廠商怎麼賠？

會中，農民憤憤不平，包聲隆隆，勉強達成申請第三方公證單位評估損失並存證；受災農戶農田造册，方便求償作業；向農委會申請災害補助，另再向廠商求償。這些作業在兩星期內完成，而縣議會也將成立處理小組，協助求償作業，希望能把損害降至最低程度。

►「資生堂百優精純乳霜」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」總統套房　業者開門傻了
月賺9萬！女友堅持「極致AA制」　他崩潰喊：我犯賤男...網
中職史上首次！球迷三字經飆罵悍將球員　遭罰「所有賽事禁入場」
家人偏心姊姊！少女絕望欲輕生…陸媽目睹下跪：以後會改
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

竹科園區泳池即將重新開放　免費提供1000位單月會員答謝醫護

桃園酒店舞廳解禁！　鄭文燦：達成4項條件6月1日起可恢復營業

縱谷米倉「空包彈」災情嚴重　饒慶鈴實地勘察爭取中央現金救助

疫情後首場城市外交　新加坡代表葉偉傑訪竹市

台東榮服處連結愛心團體　轉送防疫布口罩套

百年奇景「日環食」最佳賞景點　嘉市攜手餐宿業者推好康

沙鹿南勢溪便道加高加寬避免憾事　盧秀燕：感謝菩薩地主無償捐地

國有林地也列入疫情紂困範圍　南投國有林地租金免收、減收

臺中骨髓驗血建檔　看見「髓」緣有愛的最美風景

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

竹科園區泳池即將重新開放　免費提供1000位單月會員答謝醫護

桃園酒店舞廳解禁！　鄭文燦：達成4項條件6月1日起可恢復營業

縱谷米倉「空包彈」災情嚴重　饒慶鈴實地勘察爭取中央現金救助

疫情後首場城市外交　新加坡代表葉偉傑訪竹市

台東榮服處連結愛心團體　轉送防疫布口罩套

百年奇景「日環食」最佳賞景點　嘉市攜手餐宿業者推好康

沙鹿南勢溪便道加高加寬避免憾事　盧秀燕：感謝菩薩地主無償捐地

國有林地也列入疫情紂困範圍　南投國有林地租金免收、減收

臺中骨髓驗血建檔　看見「髓」緣有愛的最美風景

快訊／高雄燕巢驚見怪男子！「尾隨女大生」一看監視器…對機車猥褻

12頭身張元英「腿太長」驚喊：好像怪物　「腿修短才能上傳」網驚：從沒聽過的煩惱

性侵上百女性「被判52年」！斯文男提早假釋…又強暴6人

草山玉溪、苗栗勤美學森大舉行浪漫婚禮！五星級戶外婚宴新選擇

白宮顧問稱中國竊取「美國疫苗成果」　中國外交部：期待全球添磚加瓦

3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」

「尿尿顏色」看出警訊！醫供1表格秒懂…出現紅色趕緊就醫

第1本「約會暴力」受害者親身經歷！韓國漫畫網路發表獲200萬人共鳴

WSBL／劉希曄身披24號　致敬永遠的偶像Kobe

直播遇「5.9級地震」狂晃！紐西蘭總理「反應超淡定」…下秒繼續接受採訪

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

地方熱門新聞

公路總局養護士雨天巡路自撞身亡

韓國瑜剛說補完破洞！24小時內2路爆「天坑」

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

茶花莊園遭獨角仙軍團入侵

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

花蓮特教生被迫上課做防疫皂　校長拿去做公關

台南安平男浮屍請協助指認身分

阿中部長木屐+花襯衫爆紅　屏東觀光協會推行程

控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍開砲

怎麼了？鳳山男豪雨中「淡定洗頭」

疫情降溫！中壢「大江」人潮大爆發

桃園電箱冒煙號誌故障　警交通疏導

更多熱門

相關新聞

「手臂粗」2公尺長大蛇鑽機車

「手臂粗」2公尺長大蛇鑽機車

連日大雨讓許多蛇類都跑了出來。一名網友在臉書社團分享一張照片，一條近2公尺長，有成人手臂粗的蛇出現在當地社區，還鑽進了放在路旁的電動機車的後車箱，嚇得車主立刻打電話尋求專業人員幫助。其他網友看了照片也紛紛感嘆「太大隻了吧」、「怎麼可以這麼肥。」

即／南化聯通管漏水！高雄16區緊急停水23小時

即／南化聯通管漏水！高雄16區緊急停水23小時

豪雨狂炸屏東土石流紅色警戒14條

豪雨狂炸屏東土石流紅色警戒14條

18尖山路樹倒塌　消防人員鋸樹開道

18尖山路樹倒塌　消防人員鋸樹開道

豪雨襲！台9台20台東段全天封閉

豪雨襲！台9台20台東段全天封閉

關鍵字：

西南氣流大雨東港無名大橋稻米損失

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面