水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

▲東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致重大水稻，25日在鎮公所召開協調會，鎮長徐志雄主持。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前西南氣流及滯留鋒面為屏東地區帶來豪大雨，其中東港鎮第一大排水圳尾端蓋無名大橋疑因擋水鋼構連續椿未及時拔除，導致整個大排中游、上游的農田淹大水，現在一期稻作全部倒伏泡水，血本無歸，損失300公頃，金額6000萬元，引發農民不滿，25日縣府、承包商與受災農民於東港鎮公所召開協調會，與會超過200人，現場群情激憤、炮聲隆隆，初步達成向農委會申請災害補助等3項結論。

▲▼蘇清泉發言。

這項協調會，由縣水利處召集，立法院顧問蘇清泉院長與服務團隊、東港鎮長徐志雄，南州鄉長黃盈裕、縣議員林蔡鳳梅、何輝能、許展維、東港鎮民代表主席洪慶田、副主席吳金福、代表洪志明等鄉鎮民代表、村里長、受害農民超過200多人參加。

農民不滿說，徐志雄鎮長在大豪雨未來前，連續兩天向施作廠商反映要拆除無名大橋擋水鋼構椿拔除，以免阻斷河流，上游雨水無法宣洩，造成上中游大淹水，廠商卻置之不理，僅使用兩台抽水機，結果故障，果然造成這次大淹水。

蘇清泉表示，一期稻作即將收成，每公頃可收成約20萬元，損失面積超過300公頃，農民全部損失約6000萬元，農委會天然災害損失救濟辦法每公頃補助1萬8000元，根本杯水車薪，農民欲哭無淚；廠商當初說有投保，這麼大的損失，廠商怎麼賠？

會中，農民憤憤不平，包聲隆隆，勉強達成申請第三方公證單位評估損失並存證；受災農戶農田造册，方便求償作業；向農委會申請災害補助，另再向廠商求償。這些作業在兩星期內完成，而縣議會也將成立處理小組，協助求償作業，希望能把損害降至最低程度。

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