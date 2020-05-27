國道警深夜處理連環撞一半！後方車突追撞　「緩撞車」成功救了22人

▲國道警方將緩撞車停在事故現場後方警戒，果然成功阻檔後方追撞的車輛，更保住前方工作人員的安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下107公里處，26日深夜11時47分發生6車連環撞意外，國道警方出動17車22人前往救援；也出動「緩撞車」在後方警戒；就在大家忙著排除車禍現場時，突然1輛自小客車疑似未注意前方路況從後方追撞，所幸緩撞車發揮功效，不僅小客車駕駛只受輕傷，更保住前方22人的性命安全。

國道警局第二公路警察大隊表示，國道1號南下107公里處，於26日深夜11時許發生3起共6部車的交通事故，隨即派遣楊梅分隊2部巡邏車前往處理，並同步通報高公局事故處理小組及緩撞車前往事故後方警戒，緩撞車到達事故地點後，即實施警戒防護，駕駛擺放交通錐及爆閃燈，並手持指揮棒在後方指揮警戒。

▲從後方追撞的小客車，也因為有緩撞車阻擋，雖然在高速撞擊下車頭半毀，但也成功保住大家的安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

國道二隊副大隊長鄧明隆表示，就在大夥忙著處理事故時，1部自用小客車疑似因未注意車前狀況，直接撞擊緩撞車，所幸緩撞車碰撞防護器發揮緩衝作用，該駕駛僅受輕傷，無生命危險，並間接保護前方3起交通事故的當事人、處理員警、拖吊車司機及救護車人員，共17車22人之生命財產安全。

鄧明隆強調，遭撞之TMA緩撞車，也是國道公路警察局獲行政院補助租用9輛TMA車體碰撞防護器緩撞工程車之一，是繼第六公路警察大隊於1月份處理交通事故時緩撞車在後方警戒遭撞之後，再次發揮警戒功能的成功案例，對於受損的緩撞車，也迅速通知廠商調派勘用車輛更換，除能確保員警的執勤安全，亦保護事故現場民眾的生命安全，永不停歇。

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