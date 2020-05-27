大雨襲擊屏東！林邊、枋寮出現積淹水狀況　水底寮加油站前封閉全車道



▲水底寮加油站前封閉全車道 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／屏東報導

豪雨襲高屏，屏東大雨下不停，時常淹水的林邊鄉和枋寮也出現淹水狀況，林邊田厝村低窪處甚至淹到小腿肚，機車只敢用牽的，就怕拋錨，居民也無奈說從小淹到大習慣了；另一邊枋寮鄉也因雨水宣洩不及，道路出現積水狀況，居民說，農地都是水，芒果樹快滅頂了。

▲屏東林邊淹水狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

屏東大雨不斷，林邊田厝村出現淹水狀況，水深大約腳踝高，低窪處甚至淹到小腿肚，不少垃圾漂浮在路上，大家機車只敢用牽的，就怕拋錨，附近居民趕緊出動擋水門，提到從半夜4點多就開始淹，居民只能自我安慰說：「習慣了，從小淹到大，這算淺的」，但還是無奈前幾天才剛淹過，今天又淹水。





▲屏東林邊淹水狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於前幾天大雨才剛淹過，居民苦不堪言，就擔心水淹進住家，還有人徒步撐雨傘走進淹水地方，就怕騎車近來車會拋錨，居民向記者抱怨，希望能改善：「每次下雨就淹水，除非雨停，不然水很難退，車子都不敢開出去。」

▲屏東林邊淹水狀況，如小河般 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，包含枋寮鄉也出現淹水狀況，中正大路淹成汪洋一片，枋寮分局已經將北上車道全車道封閉，不讓車子經過，附近店家指出淹水造成馬路不通，交通也受影響，汽機車行經也很危險，宣洩不及，農地都是水，芒果樹快滅頂了。

▲▼屏東枋寮鄉中正大路 。（圖／記者洪靖宜翻攝）