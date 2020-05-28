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醫學奇蹟救活「京阿尼」縱火犯！　主治醫師跟死神搶命：希望他活著面對罪行

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▲▼ 京阿尼,青葉真司。（圖／路透）

▲「京阿尼」縱火殺人事件犯嫌青葉真司。（圖／路透）

文／中央社

犯下震驚全球動漫迷的「京阿尼」縱火殺人事件犯嫌青葉真司，由於燒傷面積逾9成，死亡率一度超過95%，但醫師拚命跟死神搶回青葉生命，希望青葉面對自己犯下的罪行。

去年41歲的青葉涉嫌在7月18日前往京都市伏見區的「京都動畫」公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）第一工作室潑灑汽油並縱火，造成36人死亡、33人受傷慘劇。

日本產經新聞報導，京都府警方昨天逮捕青葉，搜查相關人士透露，青葉昨天被逮捕時才知道自己縱火燒死36人，但他得知燒死這麼多人後未顯慌亂，也沒有向被害人或遺屬致歉。

日本讀賣新聞報導，對全球動漫迷造成重大衝擊的「京阿尼」縱火殺人事件，京都府警方已在27日逮捕一度瀕死的42歲犯嫌青葉真司，距事發以來已逾10個月。

京阿尼縱火殺人事件共造成36人不幸死亡，是日本進入平成年代（1989年到2019年）以來最嚴重的殺人事件。

▲▼ 日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走36條人命。（圖／達志影像／美聯社）

「我們竭盡心力治療青葉，主要是為了被害人及釐清事實真相，希望青葉能面對自己犯下的罪行」，一名在日本近畿大學醫院（位於大阪府大阪狹山市），負責青葉約4個月治療工作的醫師這麼說。

這名醫師接受讀賣新聞記者訪問時說，近畿大學醫院是專門收治燒燙傷患者的醫院，青葉被直升機送來這裡是事發2天後的2019年7月20日。

青葉當時全身燒傷面積逾9成，第一時間被送到京都市內一間醫院時，院方表示無能為力，從青葉當時症狀來看，「死亡率超過95%」，醫師認為「搶救恐有困難」。

近畿大學醫院醫師採取的治療方式是「自體皮膚移植手術」，利用患者身上僅存完好的皮膚進行細胞培養，再把增生的皮層移植到燒傷部位。

培養過程約需3到4週，這段時間綜合護理有其難度；一旦皮膚喪失功能後，不僅體內水分會流失，也容易被感染，有死亡風險。

青葉當時全身大範圍燒傷，只剩下少數正常皮膚，醫師委由專門業者進行細胞培養。在這個過程中，醫師反覆清理燒傷嚴重的皮膚，進行貼上「人工真皮」的手術。

醫師在去年8月中旬進行首次培養皮膚移植手術，覆蓋青葉約20%身體表面，之後青葉的血壓等全身狀態逐漸改善；經過3次移植後已確保青葉無生命危險，並在9月中旬的第5次移植後告終。

青葉去年10月上旬已拔管，恢復到可以與人交談的情況。

青葉在近畿大學醫院進行復健時，多次流露出「反正都是死刑」、「（自己這條命）沒有意義」等態度；對食物的喜好也很分明，多次拒吃醫院提供餐食。

不過，近畿大學醫院的醫師反覆教誨青葉說，「我們拚命治療你，也請你面對自己犯下的罪行」，並讓青葉持續復健，之後發現青葉態度有所變化。

青葉去年11月轉院時曾跟治療他的醫師說：「真沒想到世界上還有這種為了毫不相干的我，全力治療的人（醫師）。」

►生活無法自理成廢人！京阿尼縱火犯90%三度燒燙傷　躺著被送進看守所
►京阿尼36死縱火案報告：20人命喪屋頂樓梯　5人伸手推安全門就能活

►►防疫期間也要一樣美麗！

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