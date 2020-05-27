搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

▲ 東京迪士尼宣布2月29日起休園3月15日。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

安倍政府在25日全面解除緊急狀態後，仍然呼籲民眾要保持社交距離、警惕，以防第二波爆發。日本主題樂園協會為了協助遊樂園重啟，推出一份新冠肺炎預防性的防疫指南，其中一項要求民眾在搭乘雲霄飛車時，不得張口尖叫，引起一陣熱議。

日本主題樂園協會指出，在進入遊樂園時，如果體溫超過37.5度者並出現感冒症狀者，不得進入遊樂園，同時也規範了部分設施、場地的人數限制，例如觀景台、迷宮、室內設施等通風性不佳的地點。此外，VR設施、3D眼鏡等會有接觸感染風險的設備，除非經過消毒，否則應暫停使用。

根據公告，在搭乘雲霄飛車或是體驗其他高刺激性的設施時，建議遊客可以配戴口罩並避免大聲尖叫，以避免飛沫傳染。除了針對訪客外，日本主題樂園協會也希望園方可以就門把、水龍頭等會被頻繁接觸的設備定期消毒，並呼籲員工也要主動配戴口罩。

雖然日本最具代表性的東京迪士尼樂園和環球影城的開幕時間尚未公布，不過都紛紛表態支持這項指南。有其他日本主題樂園業者表示，此項規範即使不能將染疫風險降到零，卻可以相當大程度地防範，會再研議是否有更好的防疫措施。

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