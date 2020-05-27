中國6偷渡客自山東乘小艇上岸！　南韓警逮捕1男「5人仍下落不明」

▲ 疑似有中國偷渡客自忠清南道上岸。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社首爾27日綜合外電報導

韓國西部忠清南道泰安郡日前出現疑似偷渡客棄置的小船，泰安郡海警表示，已逮捕其中一名中國籍嫌犯，同行的其他5人仍下落不明，警方將持續追查是否有其他國內共犯接應。

韓聯社報導，海警今天表示，已在26日晚間7時55分左右逮捕一名涉嫌偷渡入境的40多歲中國籍男性。泰安海岸日前發現有疑似中國偷渡客棄置的娛樂用小艇，根據監視器畫面，船上乘客21日下船後就行蹤不明。

被警方逮捕的男子供稱，他跟其他5人於20日下午從中國山東省威海市出發，21日到達泰安近海。他們並非搭乘大船到公海再換乘小船，而是直接開著長4公尺、寬1.5公尺的1.5噸級娛樂用小艇抵達韓國。

警方26日在全羅南道木浦市逮捕這名40多歲男子，但其他偷渡入境者仍下落不明。警方將進一步追查嫌犯偷渡入境的目的及是否有其他國內共犯提供協助，目前推測這些偷渡客被一台廂型車接應後到達木浦市。

落網嫌犯已接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢，結果為陰性。

這次事件可能為韓國軍警的海防工作招致批評，這艘小艇21日停靠在泰安海岸，但海警遲至23日接獲民眾通報才得知此事並展開調查。

韓國泰安半島與中國山東半島相距約320到350公里，據韓國船業相關人士說明，只要在途中補充油料，從山東駕駛娛樂用小艇至泰安「也不是不可能」，實際上在2009年就有36名中國籍僑胞與脫北者搭船從山東到泰安南邊的保寧市，當時也沒有被當局偵測到。

報導指出，2005年6月曾有民眾在保寧市海岸發現被棄置的1.5噸級小艇，船上留有30多個貼著中國商標的礦泉水瓶、4個汽油桶、6件救生衣及羅盤，與這次事件非常相似。

由於目前沒有針對2噸級以下船舶的自動辨識系統（AIS），海警的船舶交通管理系統（VTS）無法探知2噸級以下船舶出入，可能成為海防漏洞。（譯者：廖禹揚／核稿：陳彥鈞）