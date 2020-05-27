N號房博士房18歲共犯自稱「遭威脅」　盼法官從寬量刑

▲N號房共犯姜勳被公開長相 。（圖／達志影像）



文／中央社首爾27日綜合外電報導

韓國N號房事件中的博士房共犯之一、18歲嫌犯姜勳的辯護律師今天表示，姜勳遭博士房主嫌趙主彬脅迫而參與犯案，並稱拍攝、製作性剝削影片等是趙主彬一人所為，盼從寬量刑。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今天首次開庭審理姜勳案，姜勳因涉嫌製作、散布青少年性保護法所定義的性剝削產物等11項罪嫌遭起訴。

姜勳的辯護律師出庭說明，去年仍是高中3年級學生的姜勳平常就會加入通訊軟體telegram上氾濫的色情影片分享群組，某天趙主彬主動聯絡他，姜勳為加入色情影片群組，拍了自己的身體照片傳給趙主彬，因此被抓住小辮子。

律師表示，趙主彬威脅姜勳，若不按照他的指示行動，就會散布他的個人資料，承認參與散布性剝削產物等犯行，「姜勳對於這些行為感到非常抱歉且後悔，目前正在反省」。

不過，律師否認姜勳與趙主彬共謀製作性剝削影片或強制猥褻被害人等嫌疑，主張這些犯行都是趙主彬單獨所為。律師分析，趙主彬可能擔心他的「營業秘密」外流後出現其他競爭者，因此都是自己製作、上傳影片，連跟其他共犯都沒有透露過做法。

至於姜勳涉嫌向前光州市長尹壯鉉騙取1000萬韓元（約新台幣27萬元），律師表示，趙主彬在姜勳加入之前就曾與尹壯鉉接觸、騙取錢財，姜勳只是受趙主彬指使，協助向尹壯鉉收錢後轉交給趙主彬。

據檢方調查，姜勳涉嫌於去年9月至11月與趙主彬共謀，脅迫包括7名未成年人在內的18名被害人拍攝性剝削影片，並以營利目的透過telegram散布、販賣。

此外，姜勳也涉嫌於去年11至12月與趙主彬共謀，接觸涉嫌違反公職選舉法的尹壯鉉，自稱為審判長秘書，藉此騙取錢財。

telegram聊天室在韓國被利用於流通色情影片，因有一系列聊天室以數字編號，因此被統稱為N號房事件，其中以趙主彬營運的「博士房」流傳影片內容尺度最大。

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