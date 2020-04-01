台東過年大樂透頭獎2.43億沒人領　老闆娘連嘆5氣「尋找中獎人」

記者黃翊婷／綜合報導

台東市鑫富發彩券行在今年大年初一開出大樂透頭獎，彩金高達2.43億元，但這位幸運兒至今仍未現身兌獎，由於領獎期限只到4月25日，彩券行人員不僅在店門口張貼公告「尋找中獎人」，也積極透過網路力量分享，就怕得獎者是一時忘記這件事，要是因此錯過這份大獎就太可惜了。

▲得獎者到底是誰，網友們討論相當熱烈。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事109年）

店家張貼的公告採用紅底黃字，相當顯眼，內容提到，「尋找中獎人，大樂透頭獎2.43億，4月25日即將到期，趕快找找看，是不是您！」老闆娘也透過網路力量，將公告代PO分享到臉書社團，立即掀起網友熱議，還有不少人開玩笑假裝中獎，「啊，完了和老婆吵架我丟掉了」、「老闆領錢了」、「老婆快對獎」、「我想想彩券放在哪」。

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但對於這件事，彩券行老闆娘一講起來忍不住連嘆5聲氣，希望大家幫忙找出這位幸運兒，如果得獎者是因為不喜歡才沒有出面兌獎，也可以領出來捐給弱勢團體，否則2.43億元就這麼蒸發了，實在很可惜。

老闆娘接著說，過年期間買彩券的人非常多，有當地人，也有返鄉的台東人、來玩的旅客等等，所以很難推測誰是得獎者，也有可能是當事人買了就跑去喝酒，結果忘記或不小心弄丟。

台彩方面則表示，這筆2.43億元的獨得獎金截至3月31日依舊無人領取，由於兌獎期限至4月25日，假如遇到例假日就會順延，但還是希望得獎者趕快出面領取，免得錯過期限，只能眼睜睜看著獎金回歸國庫。