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城隍爺出巡欽點！超神彩券行「7次開出頭獎」　老闆曝背後秘密

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▲▼大樂透9.36億元頭獎落台中。（圖／記者白珈陽攝）

▲終結大樂透24連槓！台中幸運兒一注獨得9.36億元頭獎。（圖／記者白珈陽攝） 

記者許力方／綜合報導

大樂透終結24期連槓，9.36億元頭獎開在台中「欣賦彩券行」，已是連續第2次開大獎，羨煞全台民眾。無獨有偶，金門也有「一夜富彩券行」4日第7度開出頭獎，老闆受訪時笑說，可能是前一天迎城隍遶境帶來好運，「路沖」反而越沖越旺，除了大樂透1億元頭彩，其他都中800萬元。

金門縣立體育館對面，位於金城鎮民族、西海路口正中央的「一夜富彩券行」，在一般人眼裡犯了路沖禁忌，4月才剛發生有金門大學女生撞壞鐵捲門事故，但老闆不信邪，他受訪時直說，以前這裡是住家，雖然是路沖，偏要開店，「應該會越沖越旺」，沒想到真的成真。

 ▲▼城隍爺出巡欽點！超神彩券行「7次開出頭獎」　老闆曝背後秘密。（圖／台彩）

▲超神彩券行「7次開出頭獎」，老闆曝背後秘密。（圖／台彩）

事實上，金門縣府統計，轄內彩券行有39家，金城鎮就有23家，民族路上就占3家，其中一家就是「一夜富彩券行」，2014年，金門誕生第一位大樂透頭獎「億萬富翁」得主就在一夜富開出，同時也創下當地史上最高中獎金額。

根據台彩統計，一夜富彩券行共開出6次今彩539頭獎800萬元，光是2014年一年就開過3次頭獎，3、9、11月各中一次，之後2017年6月中一次，2019年12月中一次，最近一次就是2020年5月4日再度開出頭獎。加上2014年2月2日開出的大樂透1億元頭獎，開張8年來平均每年都中頭彩，機率高得嚇人。

店家受訪時說，開出頭獎前一天適逢金城鎮年度盛事「迎城隍」遶境的好日子，約下午3點左右，遶境隊伍剛好經過店門口，印象中來往人潮更多，香客都上門跑來買彩券，生意翻了4倍，沒想到隔天晚上就接到台彩公司電話通知又中頭獎，老闆都忍不住讚嘆「神明帶來的好運！」

現場還有一名常客直呼，他的金酒同事就是其中一位頭獎得主，800萬元的彩金拿來買2棟房子分贈兒女，讓他非常羨慕。

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