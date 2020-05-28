龍蝦一哥1兩160都要靠邊站　海產店老闆曝「海戰車」制霸關鍵

▲誠食館徐漢治說，價格昂貴的海戰車，肉鮮味美，堪稱海底一霸。（圖／誠食館提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近日有網友因在海產店點了2隻價值不斐的海戰車，引起討論，有民眾認為1兩180元的海戰車是在「坑盤子」但也有識貨的行家出來說話，認為堪稱海中極品，以龍蝦界最頂級的青龍蝦來說，1兩價格約在150~160元間，但「海戰車一出馬，龍蝦都要靠邊站」，隨隨便便都是1兩180元起跳，所以網友吃的這盤海戰車，真的不貴。

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▲許多人常把蝦蛄拍仔(如圖)和蝦蛄頭混淆。



許多人常把「蝦蛄拍仔」或「蝦蛄頭」混淆，扇蝦又叫「蝦蛄拍仔(黑溝ㄆㄧㄚ)」，蟬蝦又稱「蝦蛄頭」或「海戰車」，兩者雖然外型相似，但價格天差地，「蝦蛄拍仔」1兩約在40元左右，而「海戰車」1兩則要價180~220元。

新竹知名無菜單料理店「誠食館」因主打新鮮海產、高檔料理，因次每周會直奔漁港採買新鮮魚貨，對於稀少海鮮更是下手快狠準，老闆徐漢治說，海戰車數量稀少，因棲息在深海底，無法以大規模捕撈獲得，一般皆由潛水捕捉，通常是抓龍蝦的時候，不小心矇到幾隻。

▲最頂級的青龍蝦(如圖)價格約在1兩150~160元，卻比海戰車還便宜。

由於海戰車棲息在深海，離水後很快會死亡，即使漁船不小心抓到，也都使死的居多，活體海戰車數量稀少、保存又不易，死亡率極高，台灣並無海戰車，皆仰賴澳洲、菲律賓、印尼等地進口，因次能夠活著到海產店的，都是付出極高代價。

徐漢治說，海戰車的盛產期大約在每年的5、6月，蝦膏濃郁、味道豐富，肉質Q彈如龍蝦，肉質卻更為細緻，因此許多人一吃就驚為天人，在海鮮餐廳的行情大約在1兩180~220元間，由於需樣賴進口，正值疫情期間，海運量大幅減少，運費也漲了好幾翻，能在這個時候還吃到1兩180元的活體海戰車，真的不貴。

海戰車小檔案

中文名：鱗突擬蟬蝦

俗名：蝦蛄頭、海戰車

學名：Scyllarides squammosus

棲息環境：珊瑚礁或岩礁

產量稀少，全身佈滿密毛，體色暗紅，無法大規模商業捕撈，一般是由潛水捕捉，偶爾也為底刺網或拖網捕獲，肉質鮮美，蝦膏濃郁，據饕客評價更勝龍蝦，因此近年來價格高居不下。

料理方式：焗烤、烤、清蒸、炒

海戰車有多狂，看這裡就知道

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