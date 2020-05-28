海戰車價格「一國二制」　南部雙倍價…北海岸良心店家：真的不用那麼貴

▲「海戰車」南部收雙倍價…北海岸良心店家：真的不用那麼貴。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前民眾到嘉義縣布袋某海鮮店消費，點了連同每兩180元「海戰車」在內海鮮共花了7600元，將照片上傳臉書「嘉義綠豆大小事」，質疑「這樣合理嗎？」北海岸海鮮餐廳說，海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）1兩約113元，另外加代客料理1吃150元清蒸，2吃250元煮湯加清蒸或鹽烤，「真的沒那麼貴」。

請繼續往下閱讀...

▲ 海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）1兩約113元。

該名網友在臉書社團發文指出，在嘉義布袋漁港吃「海戰車」，認為價錢太高不合理「我們只有2個人，戰車要4140元」。對此老闆25日特別澄清，指出在烹飪前有先告知海戰車價錢以及斤兩，消費者同意才處理。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪北海岸海鮮餐廳表示，海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）兩人用餐的話，店家會挑選1隻8兩約900元左右，另外加代客料理1吃150元清蒸，最後結帳金額約1050元，如果2人要吃2隻也可以，也只要2000元上下，沒有那麼貴。

北海岸的一家業者說，站在同業的立場，理應站在業者說「就是這個價」，但是，如果把價格抬得太高，會嚇壞消費者，以後不只不敢上門，連帶這一區的業者，全部都要遭殃，北部某個知名的觀光魚市就是一例，整個爛掉了，沒人敢去，「興市要好幾年，敗市一天可成」，長遠之計就是老老實實做生意，不要殺雞取卵。

【相關新聞】

「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！「2隻4140」被嫌貴 同業曝秘辛：很便宜了

戰車老闆很想哭！ 還原「2隻4140元」真相遭酸：破店不適合賣高檔海鮮



「美麗最大的祕密」