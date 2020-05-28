「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！「2隻4140」被嫌貴　同業曝秘辛：很便宜了

記者翁伊森、陳凱力、林昱萱／綜合報導

一名陸姓女網友日前在臉書指稱，到嘉義布袋漁港吃「海戰車」花了4140元，而她認為價格太高不合理。對此，老闆出面喊冤，烹煮之前都有事先告知。此外，一名徐姓同業也表示，「餐廳的行情大約在1兩180~220，那個4140，真的不貴。」、「在海戰車面前，龍蝦都要靠邊站」。

▲海戰車價格較為高昂。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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該名網友在臉書社團發文指出，在嘉義布袋漁港吃「海戰車」，認為價錢太高不合理「我們只有2個人，戰車要4140元」。對此老闆25日特別澄清，指出在烹飪前有先告知海戰車價錢以及斤兩，消費者同意才處理。

對此，老闆也表示，「我當時就是撈起來、有報價，馬上秤給他們看，我有告知1兩180，重量、總價，有跟他報價總價4140。」另外，老闆也提到，「這只有東部海岸、高雄、屏東屬於岩岸，才會有的產物，沙岸完全沒有，我進口過來一定貴，不管國外還是這邊，價錢浮動很高。」

另外，老闆也澄清，「很多網友說我在屏東吃，一兩才100。我講這很簡單一件事，就是產地，我們這邊完全要仰賴進口，成本價、運費、關稅，過來這邊價格一定是不斐，我絕對不會做坑騙客人的動作，你同意我就煮，你不同意，我就把他丟回去，這是我的作法，都有做到秤重報價這個動作。 」

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此外，新竹誠食館的徐老闆說，「我每周都會直接去漁港批貨，海戰車的批發價大概在1斤1950~2500，餐廳的行情大約在1兩180~220，那個4140，真的不貴，海戰車台灣少見，多仰賴進口，澳洲、菲律賓、印尼皆有，2隻4140，真的便宜。」

▲布袋海戰車消費爭議 。（圖／讀者提供）

對此，翁姓里長也表示，「大家都很用心在這塊漁市場，客人可能也會想要便宜的，但便宜的東西，品質沒那麼好，她這樣講變得好像整個布袋詐欺，這樣很不好，但其實客人來，大家都會先看幾斤、報價，再來看客人要不要、再來做烹食。」

對此，里長也提到，「這行徑已經會影響到布袋，麻煩陸小姐澄清，大家在這裡都經營不易，可以的話出來說明，不要造成大家誤解，以為來到布袋就踩到地雷。」

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