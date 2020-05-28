今年夏天！14萬畢業生入職場　老闆「先僱後訓」最高補助10.8萬





▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

因應應屆畢業青年將投入職場，行政院長蘇貞昌28日在院會聽取勞動部報告，預計投入66億元，推動應屆畢業青年就業措施，為了鼓勵雇主先僱後訓、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」會加碼補助雇主每月12,000元訓練指導費，最高10.8萬元。

蘇貞昌28日在行政院會上聽取「應屆畢業青年就業措施」報告。對於青年就業，勞動部表示，考量目前國內疫情已漸趨穩定，國內旅遊業、餐飲業等內需型消費市場逐漸復甦，適逢畢業季來臨，為鼓勵應屆畢業青年在後疫情時期就業市場逐漸回溫之際，儘速就業，勞動部已超前部署，規劃應屆畢業青年就業措施，將推動6項措施「衝就業」、「練專長」、「興僱用」，投入66億元，陪伴14萬名青年一起踏出校園步入職場。

勞動部指出，「衝就業」部分將辦理「多元就業博覽會」，結合投資台灣三大方案等事業單位，提供24萬個職缺；接下來將陸續推出各項措施，包括「青年就業獎勵計畫」，提供最高3萬元獎勵金的誘因，鼓勵青年把握逐步回溫的契機，儘快投入職場穩定就業；「特定行業就業獎勵津貼」將放寬資格，鼓勵應屆畢業青年投入「特定製造業」、「照顧服務業」及「營造業」等求才迫切的產業，成為即戰力。

「練專長」部分，勞動部將擴大「產業新尖兵計畫」訓練量能，補助青年投入國家發展重點產業免費參訓，訓練費用最高10萬元，讓青年成為國家重點產業的明日之星，並首創「學習獎勵金」，讓參訓青年生活上沒有後顧之憂。

另外，在「興僱用」的推動部分，為了鼓勵雇主先僱後訓、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」會加碼補助雇主每月12,000元訓練指導費，最高10.8萬元，希望透過政府補貼，幫助雇主為後疫情時期的躍升，預作生力軍的儲備。日後，將再視青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，鼓勵雇主創造青年就業機會。