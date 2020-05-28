紓困亂又慢？蘇貞昌「數據會說話」：已發700億現金、紓困950萬人





▲蘇貞昌主持行政院會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣靠著優異防疫表現獲得世界肯定，不過，部分民眾對於國內紓困進度不太滿意。行政院長蘇貞昌28日在行政院會中表示，外界有些人在批評政府紓困亂、慢，其實數據會說話，在發現金部分已經發了七百億元，整體紓困合計約950萬人。

蘇貞昌表示，疫情重創世界經濟，據亞洲開發銀行最新報告評估，疫情所造成的全球經濟損失，高達8.8兆美元，也是2008年金融海嘯以來最大的經濟衝擊。所幸台灣在疫情爆發的第一時間，政府超前部署，有效控制疫情，在經濟上所受到的衝擊也相對其他國家來得小，今年第1季經濟成長率為1.54%，仍穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅。

蘇貞昌指出，這個月中，美國商業環境風險評估公司(BERI)剛公布的2020年第1次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，不僅為亞洲第一，且居全球第3(僅次於瑞士、挪威)，「由於台灣的民主防疫成為世界典範，國際對我們的投資環境也更具信心，這都是未來台灣經濟發展的重要利基，因此，我們要更加努力，在後疫情時代爭取更好的經濟成績。」

蘇貞昌提到，外界有些人在批評政府紓困亂、慢，其實數據會說話。從4/21特別條例修正通過迄今，政府從「發現金、助貸款、減負擔」三路並進，且迅速到位，為受創企業與個人提供及時雨。

蘇貞昌指出，在「發現金」的部分，已發放約7百億元、嘉惠近380萬需要幫助的民眾，同時也讓3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業。「助貸款」的部分，已核貸約7,600億元，幫助超過70萬個個人或企業度過難關；在「減負擔」方面，也已讓超過500萬個個人、家庭、業者減輕負擔。

蘇貞昌強調，整個來說，政府才用一個多月的時間，就已紓困合計約950萬人，這應該好好對社會各界說明。正因為政府對產業及勞工的種種紓困措施，在穩住就業上，發揮一定效果，所以儘管台灣4月的失業率雖較為上升，但比起其他國家，升幅相對來得小。