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口罩禁令解除恐遭「哄抬售價」？蘇貞昌承諾：1片5元實名制不變

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▲蘇貞昌承諾口罩一片五元售價不變。（圖／翻攝自臉書）

▲蘇貞昌承諾口罩一片五元售價不變。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌27日透過臉書表示，在口罩國家隊的努力下，台灣口罩庫存超過3億片，預計6月1日就可以解除銷售禁令。他也承諾，目前一片5塊錢、兩週9片的口罩實名制照常供應不變。

蘇貞昌透過臉書提到「成就解鎖：口罩出口」，「感恩口罩國家隊不眠不休的努力、防疫團隊時時超前部署，台灣的口罩產量穩定達到每天2千萬片。隨著國內疫情趨緩，月底口罩庫存將超過3億片，我們決定在6月1日起結束醫療口罩出口的禁令。」

蘇貞昌指出，到時，在滿足口罩徵用額度後，廠商將可以自由將醫療口罩販賣出口，民眾也能自由把口罩寄送到海外去。

針對外界擔憂口罩銷售禁令解除，恐造成售價哄抬，蘇貞昌承諾，「而為了讓所有民眾都能用合理價格買到口罩，一片5塊錢、兩週9片的口罩實名制照常供應不變。若大家有發現囤積哄抬的現象，也請撥1950檢舉。」

蘇貞昌喊話，「請大家給辛勞的經濟部口罩國家隊最熱烈的喝采，讓備受肯定的台灣口罩，繼續守護全球的健康。」

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