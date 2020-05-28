國安幕僚：「中南海」若處理「反分裂法」　是對台灣、區域安全的挑釁

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中國大陸表決通過香港「國安法」，國安幕僚分析，這是對區域、國際社會穩定安全的再一次衝擊，「中南海」必須正視，失去特殊國際地位的香港，將會失去跟自由市場連結的緩衝閥；此外，如果再進一步處理「反分裂法」，不只是對台灣、區域安全的挑釁，更是悍然站在國際民主陣營的對立面。

針對香港國安法表決通過一案，總統蔡英文於傍晚透過臉書表達立場，強調台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。

蔡英文表示，，此表決案大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，今天立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責，「我們可以看見，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值。」

蔡英文表示，同樣在今天，行政院也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施。相關的措施，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行。

國安幕僚則分析，這次北京強行通過「香港版國安法」立法的決議，可以明顯觀察到，北京再一次做出錯誤的選擇，不斷的進行單邊行為，這也是繼香港抗議，乃至新冠肺炎疫情遭北京當局、世衛組織延誤以來，對區域及國際社會穩定安全的再一次衝擊。該幕僚指出，「中南海」必須正視，失去特殊國際地位的香港，將讓對岸失去跟自由市場聯結的緩衝閥。

對於今天也傳出可能進一步處理「反分裂法」。國安幕僚表示，若一旦如此，恐怕將不只是對台灣、對區域安全穩定的公然挑釁，更是悍然站在國際民主陣營的對立面。

該人士表示，台灣的立場很堅定，將與國際民主陣營並肩，持續關注、支持香港，不會坐視自由、民主與人權在香港倒退，也會持續關注掌握情勢發展，全盤檢視各項衝擊，適時進行必要應變措施，保衛台灣的國家利益。

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，中國全國人大常委會最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。法案通過後將列入香港《基本法》附件三，由港府在當地公布，且即日起實施，不須經立法會審議。

大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍日前於人民大會堂會見全體港區全國政協委員。與會委員引述夏寶龍表示，中央已忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預；預計這段時間香港會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立港版國安法的決心。

夏寶龍又強調，港版國安法的立法，保護的是香港大多數人的權利、自由和利益不受侵犯，貫徹「一國兩制」方針不會變，保持香港長期繁榮穩定和發展利益的立場不會變，港人「馬照跑、舞照跳」的資本主義生活方式不會變。



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