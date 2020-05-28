港版國安法高票通過　香港中聯辦「堅決擁護」：必將迎來一片新天

▲港版國安法高票通過，毫無懸念。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸全國人大今（28）日閉幕高票通過「港版國安法」，香港中聯辦發言人指出，堅決維護全國人大會議的決定，相信在國安立法的制度加固下，「香港一定會重回正軌，市民生活一定會重歸安寧，香港必將迎來一片新天」。

據《央視新聞》報導，「港版國安法」順利通過後，香港中聯辦發言人發表談話，指出堅決維護第13屆全國人大三次會議高票通過涉港國家安全決定，有關決定體現了包括香港同胞在內全體中國人民的共同意志，對維護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐沿著正確軌道前進，具有重大且深遠的意義。

「香港中聯辦堅決擁護人大決定，會積極反映港人心聲，期盼有關立法盡快完成。」發言人強調，相信在香港國安立法的制度加固下，香港一定會重回正軌，市民生活一定會重歸安寧，香港必將迎來一片新天。

這項授權草案共有7項條文，其中提及全國人大常委會必須制定相關法律，採取必要措施防範、制止和懲治在香港的「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動」，以及「外國和境外勢力干預香港事務活動」。

此外，授權草案還提到，未來通過的立法將授權中國國安機關在港設機構履行職責，並明定維護國家主權、統一和領土完整是港府憲制責任；港府應儘早完成基本法23條立法，且定期向北京報告執法情形。

有政界人士及港澳問題研究專家分析，北京覺得香港問題升級至危害國家安全的層面，故「港版國安法」勢在必行。全國人大消息人士也透露，北京不能再等待香港通過自身的法律，也不能允許反政府的暴力活動持續發展。

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！