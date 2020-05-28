萬華2應召站「稚嫩外籍妹」上陣...15分鐘收1千5　20警破門見「運動進行式」

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在台逐漸趨緩，但北市萬華分局接獲線報，在康定路巷弄內有2家應召站，涉嫌招攬觀光來台的外籍女子賣淫，且其中包括外籍女子逾期居留，恐造成疫情隱憂，警方也在27日晚上7時許，動員20名警力上門查緝，並帶回14名應召女子。

警方調查，32歲的蘇姓男子與22歲的徐姓男子，在康定路250巷利用民宅充當應召站，找來7名外籍女子賣淫，另外在同條路上的278巷內，64歲的陳姓女子以及59歲的劉姓女子，也利用民宅找來7名外籍女子涉嫌賣淫，警方在27日晚上7時許上門查緝。

▲北市萬華分局在康定路上搗破2家應召站業者，逮捕14名外籍應召妹以及4名業者。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2家應召站分別利用觀光名義，找年約20出頭歲的稚嫩寮國、泰國女子來台賣淫，且每次性交易時間約15分鐘、收取1千5百元，業者抽5百元，賣淫的外籍應召女則賺千元，2個地方共逮14名外籍應召女以及4名嫖客，另外也帶回4名業者。

▲警方查獲的14名外籍賣淫女中，有10人是逾期居留，緊急通知移民署帶回收容。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，警方逮獲的14名外籍應召女，其中有10名應召女逾期居留，也通知移民署帶回收容，另外還查扣保險套、潤滑油以及監視器等證物，訊後將4名業者依妨害風化罪嫌送辦，另14名外籍賣淫女、4名嫖客則依照社會秩序維護法裁處。

警方表示，其中一家應召業者在門口架設多支監視器，企圖規避警方查緝，得知警力上門時還拒絕開門，最後警方強勢破門才進入並控制業者，查獲正在從事性交易的2名外籍賣淫女以及2名嫖客。

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