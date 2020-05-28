「一個賺1千」外籍妹來台猛接客　半年「千人斬」海撈120萬

▲警方初步估計，女子從2019年底來台，6個月間海撈120萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，有2家應召站分別開在康定路上，且從2019年底專挑觀光來台的外籍女子從事賣淫工作，但因遇到疫情回不去，只好留在台灣繼續工作，姿色不錯的嫩妹一天可做10個客人，初步估計6個月來海撈百萬。

警方調查，32歲的蘇姓男子與22歲的徐姓男子，在康定路250巷利用民宅充當應召站，找來7名外籍女子賣淫，另外在同條路上的278巷內，64歲的陳姓女子以及59歲的劉姓女子，也利用民宅找來7名外籍女子涉嫌賣淫，警方在27日晚上7時許上門查緝。

▲外籍女子透過觀光名義來台賣淫，姿色不錯的女子每天至少接客10人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，2家應召站主打20多歲的年輕外籍嫩妹，且價格15分鐘僅1千5百元，讓許多尋芳客上門「洩慾」，客人從20歲的年輕人至60多歲的男子都有，每次性交易業者抽取5百元，應召女則賺1千元的費用。

警方透露，外籍應召妹來台就要淘金，所以每天拼命接客，有姿色姣好、身材火辣的外籍應召女，1天可以接10至12名客人，初步估計從2019年12月底應召女子以觀光名義入境來台接客，6個月下來收入恐超過120萬。

據悉，14名外籍女子有2名是來自寮國，另外12名則是泰國籍女子，因來台不久後就爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，讓許多外籍女子乾脆留在台灣繼續撈錢，這次逮獲的14名外籍應召女，就有10人因逾期居留遭送移民署收容。

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