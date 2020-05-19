行搶畫面曝！搭訕長腿妹不成...辣椒水「噴胸射臉」　恐怖騎士搶包落跑

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局10日接獲民眾報案，1名女子在西園路被1名機車騎士搭訕，但是女子一口回絕男子搭訕，男子拿起辣椒水朝對方潑灑，女子尖叫引發路人關心，騎士還拿出假證件自稱刑警，再度朝女子噴灑辣椒水，並將女子隨身包包搶走，隨即騎機車逃逸。

警方調查，39歲的吳姓男子，10日上午7時許，騎車行經西園路一段發現1名落單34歲呂姓女子，男子隨即上前搭訕對方，但卻遭女子狠狠拒絕，男子隨即持辣椒水朝女子臉部、胸口噴灑，嚇得女子當場驚聲尖叫。

▲男騎士搭訕女子不成，隨即2度朝女子、露人噴辣椒水搶走包包以及新台幣250元。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子的尖叫聲引來路人側目，有民眾好心上前關切，但吳男卻掏出假證件「自稱刑警」，讓民眾卸下心防，趁女子蹲在路旁之際，又再度朝路人噴灑辣椒水，趁隙搶走女子隨身的包包，隨即騎車逃逸。

▲女子以及路人遭男子襲擊噴灑辣椒水躲到一旁，男子竟衝上前去搶走女子包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，先行將遭噴辣椒水的女子送醫，另外，女子表示，包包內有250元以及自己的相關證件，吳男逃逸8天候，也在18日晚上遭三重警分局攔查，並交由萬華分局偵訊。

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