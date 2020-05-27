快訊／錢櫃「80人淫趴混戰」豪乳正妹抓男頭埋胸！　主辦人「韓大特」低調現身警所

▲烏特邦主辦人韓大特在27日晚上8時許到派出所說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有周刊直擊「烏特邦」團體在錢櫃舉辦多人運動，且想要入會還不容易，除了要透過熟人引薦、先參加在錢櫃舉辦的活動，還要填寫姓名、身高以及職業，甚至身材也都要列入自我介紹檔案；活動曝光後，主辦人韓大特也在27日晚上8時許到派出所說明。

周刊調查，要加入烏特邦世界，必須要在推特追蹤留言，注意活動資訊，還要有認識的會員介紹才可加入，先參加完錢櫃的活動之後，才可以加入烏特邦的通訊軟體群組，且加入後要填入個人資料，包括姓名、身材、職業，甚至「尺寸」也必須明載在個人資料上面。

警方則在事件曝光之後，主動聯繫烏特邦主辦人韓大特，韓大特則是在27日晚上8時許抵達博愛路派出所說明，且頭戴帽T以及口罩進入，主要針對涉犯刑法的部分做說明。

但是烏特邦最高領袖「韓大特」，也在推特發文「謝謝記者大人說我斯文帥氣，關於這點我就無法跟你生氣了」、「至於偷拍側錄的部分，包廂應該屬於私人空間，到時候我會在問看看律師。」

周刊直擊，當天現場在總統包廂舉辦，現場擠進約80名男男女女，且作風相當大膽豪放，甚至還有幾名豪乳正妹直接抓著現場男性的頭部，埋進自己的胸部中狂揉，另外有正妹直接將上衣脫下，剩下胸罩在舞台上忘情扭動身體。

有網友看到韓大特的發文，也在下面留言「影片居然是我的生日趴」，另外韓大特也在下方補充，「至於文章有很多與事實不符的報導，我不怪記者，你也是為了生活，我的揪團文跟你也有異曲同工之妙。」至於是否違法也願意配合警方調查。

轄區中正一分局偵查隊長郭建成表示，針對發生的具體個案的部分，也朝涉嫌妨害風化的方向偵辦調查，針對錢櫃場所，也將在不特定時間點加強臨檢查察，呼籲民眾，千萬不要再半開放式包廂從事脫序行為，以免觸犯《公然猥褻罪嫌》。

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