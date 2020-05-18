灑萬元約15歲少女壞壞！高雄男上包養網尋歡遭逮…「這句話」救了他

▲男子與15歲少女進行性交易遭警方法辦，不過少女說詞逆轉判決結果。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名劉姓男子於包養網站尋歡，與一名謊稱19歲實際15歲的少女君君（化名）相約赴摩鐵進行性交易，遭警方查獲後，事後被依兒童及少年性剝削防制條例送辦。對此，日前橋頭地院審理時，查出君君謊稱年紀一事，君君也自稱當天打扮成熟「看起來像18歲」，因此判劉男無罪，全案仍可上訴。

判決指出，事件發生於2019年2月18日，劉男與君君前往高雄一間摩鐵進行性交易，雙方約定好以1萬元的價碼，進行一次全套，結果遭警方查獲。不過，劉男否認與未成年有對價性交易行為，辯稱當時君君沒有給他看證件，而君君外表看起來就像大學生。

劉的辯護人則提到，劉男是信任包養網站上寫的年齡，君君於網站上都是放著「有化妝、穿著成熟」的照片，實際看到君君也跟照片一樣「有化妝且特別打扮」，因此主張劉完全不知道君君未滿18歲。

孰料，君君主動表示，她確實沒有告知劉男自己的實際年齡，還說「我覺得當時的化妝打扮，在我眼裡看起來像18歲。」對此，法官根據上述說詞，審酌後判劉男無罪，全案仍可上訴。

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