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這不是詐騙！佳士得慈善抽獎活動　義大利婦人獲3300萬畢卡索畫作

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親友要送你聖誕禮物，你會想要現金、實用家電、可愛小物，還是⋯⋯？

去年聖誕，58歲義大利會計師Claudia Borgogno收到了兒子Lorenzo Naso寄來的聖誕禮物，是一張100歐元（約新台幣3300元）的慈善活動抽獎券。在兩人都遺忘這份禮物的時候，這張票券讓Claudia抽中一幅價值100萬歐元（約新台幣3300萬元）的畢卡索油畫〈靜物畫〉（Nature morte）！

Claudia的兒子Lorenzo表示，他去年12月在巴黎佳士得為國際人道組織「Care」舉辦的慈善抽獎活動中，購買了兩張票，然後將一張票寄給了母親。他告訴美聯社：「這也許是我一生中做過的最佳決定。」在他知道這個好消息而告訴母親時，母親一度不相信，最後知道不是詐騙，喜愛畢卡索的她，千萬言語最終只能化為一句：「不可思議。」

Claudia抽中的這張靜物畫，是畢卡索1921年的作品，23X46公分小尺寸，畫面上呈現著桌子上放有一杯苦艾酒和一份報紙。這件抽獎作品由摩納哥富豪收藏家納哈邁德（David Nahmad）贊助提供，他將會獲得90萬歐元（約新台幣2999萬元）酬金，他也另向「Care」捐出10萬歐元（約新台幣333萬元）。納哈邁德指出，這幅畫的價值至少是拍賣行估價的兩到三倍。

請繼續往下閱讀...

圖文來源／ArtsyThe New York Times

 
 

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