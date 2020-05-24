如水下幽靈！日本藝術家用生物技術　創造無色罌粟花田

想到罌粟花，很難不想到KENZO的罌粟花香水Flower By KENZO。那晶透細瘦的彎曲瓶身，含藏一支紅艷的罌粟花，如在風中搖曳，顯得纖柔卻堅強，簡單又優雅。而其清新暖美的香氣堪稱經典。然而，仔細看該支香水的香調表，可以知道那溫柔的粉味來自玫瑰，真正的罌粟花是沒有味道的。

Via Flower By KENZO

如果經典的罌粟花香水來自於人工建構，而其鮮麗的橘紅，若以人工去除之後，它還能保有什麼樣的特質？日本藝術家Luna Ikuta於其系列作品《來世》（afterlife），即將罌粟花的顏色去除，並使之以透明的姿態在水生花園中得到永恆生命。

藝術家使用的是擁有明亮橙色的加州罌粟花，但它與其他顏色同樣，都有纖柔的花瓣與外型，而為了讓花朵變透明，ikuta開發了一種從組織細胞中分離細胞外基質的方法，使得植物得以在去除色相與葉綠素的同時，保持完好形態。這些如玻璃般通透的花瓣被置於水下，創造出一個神秘、幽靈般的水生景觀。藝術家更邀請了她的五彩搏魚潛入這個看似活著的死者的精神世界。

請繼續往下閱讀...

圖文來源／designboom、LUNA IKUTA

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。