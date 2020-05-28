屏東騎士沒戴安全帽咬警嗆「臭機X」　500元罰單直接漲到9萬

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子今年2月21日凌晨0時許騎機車外出，因為沒戴安全帽被屏東警分局崇蘭派出所兩名警員攔下，他一氣之下不僅飆罵三字經，還咬住警員的手臂，反而讓一張500元的罰單直接「漲價」變成9萬元。

▲民眾騎機車或是乘坐機車沒有戴安全帽，可能會吃上一張500元的罰單。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

判決書中提到，吳男當天凌晨外出時，因為騎車沒有戴安全帽，劉姓、許姓兩名警員覺得很可疑，於是攔車打算盤查身分，他卻當場暴走，開口飆罵「臭機X」、「證你個機X」、「靠北」、「X你娘」、「跩三小」等髒話。

事情到此還沒結束，吳男得知警員要以妨害公務罪逮捕他，竟然以身體衝撞劉員，再咬住許員的右手臂，同時奮力揮動雙手拒絕上銬，力道之大不僅拍落警員身上的密錄器，連眼鏡也被打掉摔到地面。

其實，吳男沒戴安全帽這件事，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，頂多處以500元罰鍰，他只是不滿警員攔查就以言語辱罵，還推撞、咬警，反而再添一罪。

屏東地院法官認為，吳男的行為損及公務員執法尊嚴及國家公權力的行使，考量到他犯後坦承犯行，也有向兩名警員致歉，最後依妨害公務執行罪，累犯，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。