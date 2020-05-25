送貨違停害騎士撞上車尾燈喪命　菜販賠80萬仍被判刑6月

▲簡姓騎士沒有注意到洪男違停的小貨車，當場撞上車尾，傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓駕駛今年1月25日晚間8時許為了送貨，將一輛小貨車違規停在路邊，沒想到卻導致簡姓機車騎士撞上，送醫急救仍宣告不治。屏東地院法官認為，洪男貪圖一時方便，導致死者家屬痛失至親，雖然已經賠償80萬元，但再多的錢也換不回一條寶貴的生命，最後依過失致人於死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，洪男平時會駕駛小貨車載運家中自產的蔬果給客戶，事發當天晚上他將車停在路邊，準備送貨到旁邊的檳榔攤，卻沒有注意到車尾燈光未顯示；簡姓機車騎士來不及閃避，當場撞上左側尾燈，造成腹部大量出血、左側大量氣血胸等傷害，送醫急救仍在隔日凌晨5時許因傷重宣告不治。

洪男在車禍發生之後立即報警，無奈還是無法挽回騎士的性命，讓他相當懊悔。屏東地院法官認為，他未遵守道路交通安全規則停車，也沒有在夜間顯示車尾燈，導致原本應該可以好好享受退休生活的騎士喪命，考量到他犯後坦承犯行，態度尚稱良好，也已經與死者家屬達成和解，最後依過失致人於死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

不過，法官接著表示，洪男因為貪圖一時方便，造成騎士家屬痛失至親，雖然已經另外賠償80萬元，但再多的錢也買不回一條寶貴的生命，更無法買回死者一家人的天倫之樂，這筆賠償金算是履行民事上應盡的損害賠償責任，不能因此連同刑事上的處罰也一併免除，況且要是80萬可以免除民事、刑事的責任，那麼他很可能無法從中學到教訓，而且有再犯之虞，法院也無法藉由刑事判決教育民眾開車、停車應遵循法規，因此不予宣告緩刑，以資警惕。全案仍可上訴。