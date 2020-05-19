大陸「一盔一帶」即將上路　安全帽價格「瘋漲6倍」工廠不敢接單

▲新規定上路後，騎車不戴安全帽將被罰款。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸公安部交通管理局頒布的「一盔一帶」政策將於6月1日展開，屆時騎乘機車、電動自行車都必須配戴安全帽，否則將被處以罰款。新規定的上路，也造成安全帽「一盔難求」，價格還瘋狂上漲，網路上甚至出現了高出原先價格6倍的天價安全帽。

根據《第一財經》報導，浙江省樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭表示，他們公司3天前就已經要求他停止接單了，因為短短3天而已，公司的訂單就已經排到了6月底，「已經不敢接單了，就算接了，也做不出來！」

胡林旭提到，工廠的工人原本是5點下班，但現在每天都加班到晚上10點，「疫情導致全球港口停擺，本來專做外貿的安全帽變成在國內火了起來，市場每天都擠滿了人，全是來買頭盔的。」

▼大陸的駕駛人多沒有戴安全帽的習慣。（圖／CFP）



安全帽的需求大增，也帶頭了價格的上漲，網路上甚至出現貴6倍的天價安全帽。胡林旭透露，他們的工廠除了生產自家的頭盔，也代銷不少高端品牌的頭盔，即使這些價格較高的頭盔品牌，價格也在這幾天至少翻了一倍。

新時代證券股份有限公司的報告指出，「一盔一帶」新政即將實施，頭盔需求短期爆發，缺口將超過2億個，「目前夏季頭盔價格上漲2 到3 倍，冬季頭盔價格上漲3 到4倍，不少門店日銷量增長10倍，類似口罩，頭盔自動化產業將迎來短期爆發。」

胡林旭還說，他們一直以來都是接了訂單後才生產，沒有囤貨，但公司方面預計今年的銷量至少會比前幾年翻一倍，所以已經在安排新增流水線並新招工人這些事。

「一盔一帶」即將上路，地方政府也訂出了相關罰則，電動自行車數量超過千萬輛的江蘇及浙江就規定，駕駛人和乘坐人應當佩戴安全頭盔，否則將處警告或最高50元罰款。

江蘇省公安廳交警總隊總隊長陳玉峰指出，江蘇省涉及電動自行車的交通傷亡事故，在事故總量中佔比超過一半；在傷亡事故當中，由於騎乘人員沒有佩戴安全頭盔導致顱腦損傷造成的死亡佔70%。