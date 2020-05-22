面目猙獰！按喇叭提醒綠燈　女駕駛遭三重男「扔傘、猛盯」嚇壞告恐嚇

▲按喇叭提醒綠燈後，女駕駛遭機車乘客猛盯嚇得提告恐嚇。（圖／翻攝自我是三重人）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓女子21日晚間9時許開車，經過三重區重新路與過圳街口停等紅燈，見號誌轉綠燈前方一輛雙載機車仍不前進，王女便按了一聲喇叭提醒，不料卻引起機車上乘客不悅，拿手中雨傘丟向車輛擋風玻璃，並頻頻回頭查看，王女覺得對方「面目猙獰」心生恐懼，向派出所提告恐嚇罪，警方受理後正偵辦當中。

據查證，40歲的王女當時開著車，從三重過圳街往重新路方向停等紅燈，而徐男（55歲）載著沒戴安全帽的吳男（51歲）停在她車前，號誌轉成綠燈後，王女見機車仍然靜止不動，就按了一聲喇叭提醒，沒想到引起吳男不爽，氣得把手中的雨傘丟到王女擋風玻璃上。

根據行車紀錄器，王女認為對方頻頻回頭查看，且「面目猙獰」看向她，使她心生恐懼，因此將影片PO網求助，並寫下「三重的日常，可以告他嗎？我只是按聲喇叭提醒他綠燈不前進，大家都直行了⋯…當只有女孩子一人時我該如何？」，網友留言寫下「三重埔ㄟ口味」、「這是老屁孩嗎？」、「這不叫流氓，這叫爛軟ㄟ」、「你沒發現他一直回頭，他是怕你撞他們」、「嚇到先補油門才對」、「我會檢舉他丟垃圾」。

王女事後到派出所提告，據了解，警方受理後積極偵辦，並前往車主徐男家中查看，徐男表示乘客吳男為他的鄰居，當時吳男有喝酒，自己騎車要載他前往光明街；員警在吳男住處敲門許久，但沒人應門，後續將通知其到案說明，全案依恐嚇罪嫌送辦。

▼當時號誌已綠燈，但機車仍未前進。（圖／翻攝自我是三重人）



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