「26天沒結案」列每月統計　北市警壓力超大：難道要吃案？對得起人民嗎

▲基層警直言，「敬愛的長官，你瘋了嗎？」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市警察局訂下內規，只要地方法院或地檢署的「發交查案件」公文超過26天未結案，就要每個月列入統計，讓許多基層員警壓力超大而有怨言。有警官直呼，如果無法在26天內結案，那到時是要吃案嗎？對此，市警局回應，應是溝通中產生誤解，將仔細解釋。

據了解，台北市司法警察的業務包括法院、地檢署發交、發查案件簽辦。而這些案件例如民眾告訴、告發、自首、非司法警察機關告發，經法檢認宜由司法警察先行調查。

根據警政署107年7月4日警署刑秘字第1060003939號函，「檢警調查案件：調查指揮書、地檢署核退（補正）案件、發交查案件等，其辦理日數依來文限辦日期，如無限辦日期，則修訂為60日。」

《聯合報》報導，台北市警局訂下內規，只要地方法院或地檢署的「發交查案件」公文超過26天未結案，就要每個月列入統計。一名警官透露，現在每月都要統計未結案的數量，甚至還得與上月同期相比，「敬愛的長官，你瘋了嗎？」

該警官表示，且若未在26天內結案，到時是要草草結案還是吃案？這樣對得起人民嗎？該員無奈說，現在超時上班是常態，刑警一方面得擔心公文逾期，但又要忙於辦案。

對此，台北市警局回應，這只是提醒主管掌握案件情形，並無任何的行政處分。對於基層員警的反映，市警局說，應是溝通中產生誤解，將仔細解釋。