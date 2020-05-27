朱雪璋現身桃機！斷人腳筋判6年將入監　出境被攔後失聯...檢發最後通牒

自稱朱元璋後代的朱雪璋和妻子吳佩樺被控假比武真砍人，判決定讞後朱雪璋行蹤成謎。（圖／資料畫面）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋，4年前與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，卻在道館埋伏20多人砍斷王的腳筋，最高法院日前依重傷害罪將朱判刑6年定讞，台北地檢署收到全案卷宗後，研判朱可能有逃亡之虞，已發出拘票要求警方拘提；據瞭解朱雪璋在得知判決定讞後、隔天就購買機票打算從桃園機場出境，所幸檢方已註記他限制出境，朱在桃園機場遭移民署國境事務大隊攔下闖關失敗。

台北地檢署據此認定朱雪璋疑似有逃亡之虞，日前檢察官已發出拘票要求轄區大安警方對朱逕行拘提，大安警方成立專案小組開始追人；但朱男意圖從桃園機場闖關出境失敗後，手機關機行蹤成謎，目前警方鎖定他可能出沒地點追查，倘若27日無法拘提朱雪璋到案服刑，檢警明天將對朱發布通緝。

根據法院調查，朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與王毓霖早有嫌隙，因王毓霖在2016年1月間，將他在朱的道館前拍攝挖鼻孔、比中指照片PO在臉書上，朱心生不滿，相約當年2月間在道館比武切磋。

但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，還指示道場員工遮住武道館地下室內監視器，等王毓霖3人進入武館後，將道館大門反鎖，朱和妻子吳佩樺呼叫埋伏的眾人自後門進入，持刀械朝王等3人猛砍，朱妻甚至在一旁用手機拍攝圍毆實況，還向朱男說「再砍一刀，算我的」，朱男隨即動刀砍斷王男腳筋。

全案經法院審理後，一審、二審都判朱和妻子各6年、5月，最高法院20日駁回上訴定讞後，北檢21日下班時段收到公文通知，研判朱可能逃亡，發出拘票要求警方將朱拘提到案；對此台北地檢署透露，朱雪璋因判刑6年並未符合檢警發動防逃要點規範，但檢警在判決後已針對入出境、朱雪璋住家周遭展開監控，務求在入監期限內將他逮捕歸案，27日朱雪璋若不到案將發布通緝。

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